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Ракурс
Большинство опрошенных американцев поддерживают дальнейшую помощь Украине в деоккупации ее территорий

Большинство опрошенных американцев поддерживают дальнейшую помощь Украине в деоккупации ее территорий

6 фев 2023, 22:55
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Більшість опитаних американців підтримують подальшу допомогу Україні у визволенні її територій.





65% дорослих громадян США надають перевагу підтримці України у поверненні її територій.

39% американців вважають підтримку України від США достатньою. 30% - недостатньою, ще 28% вважають що США надає забагато підтримки.

53% прихильників республіканців підтримують продовження звільнення територій України, у прихильників демократів показник — 81%, підтримка незалежних виборців — 59%.

Також 47% Республіканців вважають, що США надає Україні забагато підтримки, серед Демократів таких — лише 10%, а серед незалежних виборців — 35%.

Соціологічне опитування провів Інститут Ґеллапа.

Источник: Ракурс


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