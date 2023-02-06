Більшість опитаних американців підтримують подальшу допомогу Україні у деокупації її територій

https://racurs.ua/ua/n179659-bilshist-opytanyh-amerykanciv-pidtrymuut-podalshu-dopomogu-ukrayini-u-deokupaciyi-yiyi-terytoriy.html

Ракурс

Більшість опитаних американців підтримують подальшу допомогу Україні у визволенні її територій.

65% дорослих громадян США надають перевагу підтримці України у поверненні її територій.

39% американців вважають підтримку України від США достатньою. 30% - недостатньою, ще 28% вважають що США надає забагато підтримки.

53% прихильників республіканців підтримують продовження звільнення територій України, у прихильників демократів показник — 81%, підтримка незалежних виборців — 59%.

Також 47% Республіканців вважають, що США надає Україні забагато підтримки, серед Демократів таких — лише 10%, а серед незалежних виборців — 35%.

Соціологічне опитування провів Інститут Ґеллапа.