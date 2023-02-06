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Ракурс
Из мавзолея в Москве пытались похитить тело Ленина

Из мавзолея в Москве пытались похитить тело Ленина

6 фев 2023, 23:07
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У Москві 42-річний чоловік намагався в ніч проти 6 лютого проникнути в мавзолей і викрасти тіло лідера більшовиків росії Володимира Леніна.





Після затримання він не зміг пояснити мотивів своїх дій, повідомляють російські ЗМІ.

42-річний москвич вночі прийшов на Красну площу і спробував відчинити двері мавзолею, — заявили в поліції.

Чоловіка оперативно затримали і він пояснив, що хотів викрасти тіло з мавзолею.

Через дивну поведінку затриманого поліцейські викликали бригаду лікарів. Медики поставили чоловікові психоневрологічний діагноз.

Источник: Ракурс


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