ВСУ ликвидировали более 1 тыс. оккупантов за сутки. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n179663-vsu-likvidirovali-bolee-1-tys-okkupantov-za-sutki-infografika.html

Ракурс

Військові втрати російської федерації у війні з Україною перевищили понад 133 тис. осіб.

За останню добу, 6 лютого, були ліквідовані 1 тис. 30 російських солдатів, офіцерів та найманців. Були також знищені 14 танків, 28 бойових броньованих машин, одна артилерійська система, три автомобілі та п’ять одиниць спеціальної техніки. Про це 7 січня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 7 лютого 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 133 тис. 190 (+1030) осіб ліквідовано,

танків — 3 тис. 245 (+14) од,

бойових броньованих машин — 6 тис. 443 (+28) од,

артилерійських систем — 2 тис. 232 (+1) од,

РСЗВ — 461 (+0) од,

засоби ППО — 227 (+0) од,

літаків — 294 (+0) од,

гелікоптерів — 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 958 (+0),

крилаті ракети — 796 (+0),

кораблі/катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 107 (+3) од,

спеціальна техніка — 208 (+5).

Нагадаємо, 6 лютого артилеристи 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу спільно з Ізюмським окремим батальйоном територіальної оборони виявили російських окупантів, що базувалися у захоплених будинках й кількома точними ударами ліквідували всіх загарбників.