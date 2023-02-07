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ВСУ ликвидировали более 1 тыс. оккупантов за сутки. Фото: Генштаб

ВСУ ликвидировали более 1 тыс. оккупантов за сутки (ИНФОГРАФИКА)

7 фев 2023, 09:19
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Військові втрати російської федерації у війні з Україною перевищили понад 133 тис. осіб.





За останню добу, 6 лютого, були ліквідовані 1 тис. 30 російських солдатів, офіцерів та найманців. Були також знищені 14 танків, 28 бойових броньованих машин, одна артилерійська система, три автомобілі та п’ять одиниць спеціальної техніки. Про це 7 січня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 7 лютого 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 133 тис. 190 (+1030) осіб ліквідовано,
  • танків — 3 тис. 245 (+14) од,
  • бойових броньованих машин — 6 тис. 443 (+28) од,
  • артилерійських систем — 2 тис. 232 (+1) од,
  • РСЗВ — 461 (+0) од,
  • засоби ППО — 227 (+0) од,
  • літаків — 294 (+0) од,
  • гелікоптерів — 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 958 (+0),
  • крилаті ракети — 796 (+0),
  • кораблі/катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 107 (+3) од,
  • спеціальна техніка — 208 (+5).

ЗСУ ліквідували понад 1 тис. окупантів за добу. Інфографіка: Генштаб

Нагадаємо, 6 лютого артилеристи 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу спільно з Ізюмським окремим батальйоном територіальної оборони виявили російських окупантів, що базувалися у захоплених будинках й кількома точними ударами ліквідували всіх загарбників.

Источник: Ракурс


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