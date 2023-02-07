Василий Малюк назначен главой СБУ. Фото: СБ Украины

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Василь Малюк призначений головою Служби безпеки України.

Відповідне рішення щодо генерала було ухвалене на засіданні Верховної Ради України у вівторок, 7 лютого. Про це народний депутат Олексій Гончаренко написав у Telegram.

Сьогодні ж вранці парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав кандидатуру Василя Малюка на посаду голови СБУ.

Малюк із липня 2022 року очолює СБ України після того, як був звільнений Іван Баканов. Керував він спецслужбою у статусі тимчасового очільника, до того часу він обіймав посаду першого заступника голови відомства.

Василеві Малюку 39 років. З 2001 року служить в СБУ. Є учасником бойових дій. Нагороджений відзнаками президента України. А 25 березня 2022 року йому присвоїли військове звання «бригадний генерал».

Нагадаємо, 6 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту подання про призначення виконуючого обов’язки голови СБУ Василя Малюка очільником спецслужби.