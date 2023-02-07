Новым главой МВД Верховная Рада назначила Клименко. Фото: Слово і діло

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Ігор Клименко став новим міністром внутрішніх справ.

Відповідне кадрове рішення було ухвалене під час засідання Верховної Ради, що відбулося у вівторок, 7 лютого. За призначення Клименка проголосував 321 народний депутат. Про це нардеп Ярослав Железняк написав у Telegram.

Рада призначила Клименко І. В. на посаду міністра внутрішніх справ України, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що представляв новопризначеного голову МВС прем'єр — міністр Денис Шмигаль. Саме очільник уряду 6 лютого вніс до парламенту відповідне подання.

Сьогодні вранці парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував ВРУ призначити Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, Ігор Клименко був є тимчасово виконуючим обов’язки глави МВС, а перед ти очолював Національну поліцію. В. о. міністерства він став після того, як керівництво відомства, включно з міністром Денисом Монастирським, загинуло через падіння гелікоптера у Броварах на Київщині.