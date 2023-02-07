Ракеты «Точка-У» на вооружении ВСУ. Фото: Мілітарний

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Україна має зброю власного виробництва, яка може знищувати цілі на території країни-агресора росії.

Воєнні цілі на території рф є законними для ударів. Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив в інтерв’ю американському телеканалу CNN.

Що стосується російської території, то нам ніхто не забороняє знищувати цілі зброєю українського виробництва. У нас є така зброя? Так, є, — зазначив він.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки передадуть Україні новий пакет військової допомоги, який включатиме далекобійні ракети GLSDB для РСЗВ HIMARS, що можуть вражати цілі на відстані до 150 км.

При цьому західні союзники проти того, щоб Україна використовувала ці боєприпаси для атак цілей, які перебувають на території росії. Міністр оборони України Олексій Резніков пообіцяв, що військові не завдаватимуть ударів по рф ракетами GLSDB.

Водночас на військових та стратегічних об'єктах рф часто трапляються вибухи та пожежі. Публічно Україна не брала відповідальність за жоден такий випадок.

Джерело: CNN