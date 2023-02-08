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ВСУ сожгли технику, семь очагов скопления врага, Су-25 и Ми-24 - Генштаб

ВСУ сожгли технику, семь очагов скопления врага, Су-25 и Ми-24 — Генштаб

8 фев 2023, 09:22
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Збройні сили України впродовж минулої доби знищили сім осередків скупчення російських солдатів, а також дві бойові «пташки» рф.





Про це вранці 8 лютого повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Також наші захисники знищили російський штурмовик Су-25, вертоліт Мі-24 та два ворожі безпілотники типу «Орлан», — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Окрім цього, артилеристи та ракетники у вівторок вразили два пункти управління армії рф, сім районів зосередження живої сили та склад боєприпасів.

Источник: Ракурс


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