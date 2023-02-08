Расследование против экс-главы СБУ Баканова завершено - Вениславский

https://racurs.ua/n179698-rassledovanie-protiv-eks-glavy-sbu-bakanova-zaversheno-venislavskiy.html

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Службове розслідування щодо колишнього голови Служби безпеки України Івана Баканова завершено. Про це заявив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Федір Веніславський в ефірі «Радіо Свобода».

Спеціальні процедури щодо перевірки пана Баканова завершені. Думаю, що про це суспільство буде проінформоване, коли це буде необхідно. Тому що це грифовані матеріали перевірки, матеріали з обмеженим доступом. Вчора ми також отримали відповідь, де перебуває Баканов. Він перебуває в Україні, — повідомив Веніславський.

Він послався на дані, отримані від новопризначеного голови СБУ Василя Малюка.

Водночас секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки комітету Роман Костенко, також знайомий з ходом розслідування, заявив, що не знає, чи у діяльності Баканова було виявлено протиправні дії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відсторонив Баканова від виконання обов’язків голови СБУ торік у липні за «невиконання (неналежне виконання) службових обов’язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків». Він перебував на вищезазначеній посаді з 2019 року.