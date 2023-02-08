РФ попытается наступать на Харьковскую или Запорожскую область – секретарь СНБО

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Київ припускає, що москва зробить Харківську чи Запорізьку області України цілями очікуваного наступу армії росії, спрямованого на те, щоб перехопити ініціативу у війні. Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю для Reuters.

Війська рф, зі слів Данілова, нині промацують оборону України в частково окупованій Запорізькій області, якою проходить контрольований росіянами сухопутний шлях між тимчасово окупованими сходом України і Кримом.

Київ «не виключає" нового наступу рф на Харківщину, звідки армія рф була вибита блискавичним українським контрнаступом торік влітку.

Спроби наступу або в харківському, або в запорізькому напрямку, звичайно, будуть зроблені. Наскільки вони будуть успішними, залежатиме від нас, — підсумував секретар РНБО.

Данілов також нагадав, що рф все ще хоче захопити всі Донецьку і Луганську області на сході.

З його слів, Київ очікує, що рф намагатиметься досягти наочних результатів до річниці свого повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Вони повинні мати, що показати перед своїм народом, і мати велике бажання зробити щось велике, як вони це бачать, до цієї дати, — сказав секретар РНБО.

Водночас чиновник поставив під сумнів можливий новий наступ з боку білорусі. Данілов сказав, що «сумнівно, що вони зможуть наступати з цього напрямку», тому що «там явно недостатньо сил».

Київ також планує весняний наступ, очікуючи на поставку обіцяних західних бойових танків і ракет більшої дальності, в тому числі нової ракетної системи зі США, яка подвоїть дальність удару українських військ.