путин сыграл «активную роль» в катастрофе MH17, сообщает следствие

https://racurs.ua/n179709-putin-sygral-aktivnuu-rol-v-katastrofe-mh17-soobschaet-sledstvie.html

Ракурс

Є «переконливі докази» того, що президент росії володимир путін віддав наказ про переміщення системи ПРО «Бук» на схід України, з якої було завдано удару цивільному повітряному судну у 2014 році.

Це випливає із прослуханих телефонних розмов, повідомила слідча група у Гаазі.

Одне з джерел стверджує, російські посадовці обговорили телефоном, що рішення про надання комплексу «Бук» залишалось саме за президентом рф.

Існує конкретна інформація про те, що прохання сепаратистів було передано президенту, і що це прохання було задоволено. Невідомо, чи згадується в запиті система «Бук». Трохи пізніше з’являються складніші системи ППО, у тому числі і «Бук», з якого збили MH-17. Хоча ми говоримо про вагомі докази, висока планка повних і переконливих доказів не досягнута. Крім того, президент має імунітет на посаді глави держави, — йдеться у звіті.

У записаних телефонних розмовах російські чиновники кажуть, що рішення про надання військової підтримки залишається за президентом.

Рішення навіть відкладається на тиждень, «тому що є тільки один, хто приймає рішення…, людина, яка зараз перебуває на саміті у Франції». У цей час, 5 і 6 червня 2014 року, президент путін перебував у Франції на святкуванні Дня висадки союзників під час Другої світової.

Історія питання

Суд Нідерландів визнав чотирьох російських військовослужбовців винними у навмисному збитті пасажирського «Боїнга» рейсу MH17. Зловмисники винні у загибелі в небі над Донбасом влітку 2014 року 298 осіб — пасажирів та пілотів малайзійського «Боїнга».

Голландська прокуратура раніше висунула звинувачення росіянам Олегу Пулатову, Сергію Дубинському та Ігорю Гіркіну та українцю Леоніду Харченку, яких вважає причетним до краху Boeing. Усі вони свою причетність до атаки літака заперечували.

Прокуратура Нідерландів вимагала від суду видати ордер на арешт цих чотирьох обвинувачених у справі MH17. За версією слідства, їхні дії стали причиною катастрофи рейсу MH17, внаслідок якого загинуло 298 пасажирів.

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) — Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року.

Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули. Дві третини пасажирів — піддані Нідерландів. Розслідування причин катастрофи веде Міжнародна слідча група, до якої увійшли представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії.

У вересні 2016 року група оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, запущеною із ЗРК «Бук», а рік тому оголосила про належність «Бука» до російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, дислокованої у Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених у причетності до загибелі рейсу МН17. Усі вони до суду не з’явилися. Пулатов зараз — єдиний фігурант справи, який відправив на слухання своїх адвокатів.

Офіційні представники рф завжди відкидали твердження про причетність Росії до краху малазійського авіалайнер.