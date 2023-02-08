Планы Зеленского — после Лондона в Париж к Макрону и Шольцу, впоследствии в Брюссель

https://racurs.ua/n179712-plany-zelenskogo-posle-londona-v-parij-k-makronu-i-sholcu-vposledstvii-v-brussel.html

Ракурс

Після візиту до Лондона 8 лютого президента України Володимира Зеленського очікують у Парижі.

Цієї середи увечері, за інформацією французького телеканалу BFMTV, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінуться із Зеленським у Парижі.

Згодом 9 лютого Зеленський відвідає Брюссель. Reuters пише, що у Брюсселі президент України візьме участь у саміті лідерів Європейського Союзу, на який його раніше запросив Шарль Мішель, та проведе низку зустрічей з європейськими лідерами.

У середу, 8 лютого, після зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком і виступу в парламенті у Зеленського запланована зустріч з королем Великої Британії Чарльзом III.