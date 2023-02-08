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Ракурс
Плани Зеленського - після Лондона у Париж до Макрона та Шольца, згодом - у Брюссель

Плани Зеленського — після Лондона у Париж до Макрона та Шольца, згодом — у Брюссель

8 лют 2023, 16:36
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Після візиту до Лондона 8 лютого президента України Володимира Зеленського очікують у Парижі.





Цієї середи увечері, за інформацією французького телеканалу BFMTV, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінуться із Зеленським у Парижі.

Згодом 9 лютого Зеленський відвідає Брюссель. Reuters пише, що у Брюсселі президент України візьме участь у саміті лідерів Європейського Союзу, на який його раніше запросив Шарль Мішель, та проведе низку зустрічей з європейськими лідерами.

У середу, 8 лютого, після зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком і виступу в парламенті у Зеленського запланована зустріч з королем Великої Британії Чарльзом III.

Джерело: Ракурс


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