Германия обновила список военной помощи Украине, в пакет положили два Gepard

https://racurs.ua/n179714-germaniya-obnovila-spisok-voennoy-pomoschi-ukraine-v-paket-polojili-dva-gepard.html

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Уряд Німеччини оновив список військової допомоги, яку ця країна надала Україні.

Зокрема, доставлені:

дві САУ GEPARD і близько 6000 боєприпасів до них;

п’ять спецмашин для охорони кордону;

29 генераторів;

шість 15-тонних вантажівок;

шість систем мобільних антен;

10 roll off контейнерів.

Частина техніки буде передана зі складів бундесверу, а частина — від промисловості, що фінансується коштами ініціативи уряду з модернізації.

Нагадаємо, Німеччина спільно з Нідерландами та Данією планує поставити в Україну 100 танків Leopard 1A5. До 25 перших одиниць техніки мають прибути в Україну до літа 2023 року, а постачання танків Leopard 2A6 очікується в кінці березня.

ЗСУ Gepard базується на шасі танка Leopard 1. На башті встановлені дві 35 мм гармати Oerlikon KDA та два радари, які визначають ціль на відстані до 15 км.

Президент України увечері 8 лютого відвідає Париж. Туди прибуде й канцлер Німеччини. Вони зустрінуться з Емманюелем Макроном в Єлисейському палаці.