Британский премьер проконсультируется с министром обороны по поводу самолетов для Украины

https://racurs.ua/n179716-britanskiy-premer-prokonsultiruetsya-s-ministrom-oborony-po-povodu-samoletov-dlya-ukrainy.html

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Прем'єр-міністр Великої Британії Сунак попросив міністра оборони Уоллеса з’ясувати, які літаки його країна потенційно може надати Україні.

Про це 8 лютого з посиланням на офіс Сунака повідомляє Sky News. Лондон поки не ухвалював рішення про постачання винищувачів Києву, але вивчить таку можливість, заявив представник прем'єр-міністра.

Навчання українських пілотів використанню британських літаків почнеться вже навесні, розповіли в офісі Ріші Сунака.

8 лютого президент України Володимир Зеленський у Лондоні виступив перед депутатами обох палат британського парламенту.

Під час зустрічі Сунака та Зеленського британський прем'єр, підтверджуючи свою готовність, готовність Великої Британії підтримувати Україну, сказав, що «ми робитимемо все, щоб Україна здобула вирішальну перемогу вже цього року».

Крім постачання озброєнь Лондон обіцяє розширювати програму навчання військових ЗСУ, включивши до неї ще й програму навчання морпіхів і пілотів натівських винищувачів.