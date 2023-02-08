Крепость Бахмут – ВСУ способны снабжать свою группировку

https://racurs.ua/n179721-krepost-bahmut-vsu-sposobny-snabjat-svou-gruppirovku.html

Ракурс

Україна зберігає можливість продовжувати постачати продовольство та боєприпаси кілька тисяч солдатів у межах Бахмута.

Битва за українське місто Бахмут вступає у вирішальну фазу: російським військам вдалося закріпитися на півночі, півдні та сході міста. Однак російська армія зустрічає запеклий опір ЗСУ, пише військовий експерт BILD Юліан Репке.

Посилена новими підрозділами українська армія зуміла відбити частини у районі станції Ступки. На південному заході міста вони також запобігли спробі армії рФ перерізати передостанню сполучну дорогу до міста. Якби найманцям із ПВК «Вагнера» та російській піхоті вдалося захопити дорогу, Бахмут, ймовірно, був би оточений.

На лінії Бахмут-Соледар армія рф втрачає шалену кількість своїх терористів, а підтримка авіації та артилерії їм не допомагає досягти значних успіхів на цьому напрямку.

Бахмут під українським прапором і під контролем збройних сил — це все, що треба знати на даний момент, — запевнив уранці 8 лютого український військовий із позивним «Киянин»

«Ракурс» повідомляв, що 7 лютого біля Бахмута нацгвардійці знищили російський гелікоптер Мі-24. Це сталося в районі східної околиці міста. Нацгвардійці помітили два ворожі гелікоптери Мі-24, одну ціль захопив та знищив стрілець-зенітник з ПЗРК «Ігла-1».

Цей ударний гелікоптер завдавав вогневого ураження українським підрозділам та прикривав із повітря ворожу піхоту, яка наступала. Доля пілота збитої авіамашини невідома.

Орки вийшли на околицю Залізнянського. Поки що зупинені. Охоплення Бахмута з півночі стає ще ширшим, повідомили у першій половині дня 8 лютого в Телеграм 46 бригади, яка боронить Бвхмут.