Смертники закончились – ЧВК "Вагнера" перестала вербовать российских заключенных на войну

https://racurs.ua/n179733-smertniki-zakonchilis-chvk-vagnera-perestala-verbovat-rossiyskih-zakluchennyh-na-voynu.html

Ракурс

Власник ПВК «Вагнера» євген пригожин стверджує, що приватна військова компанія перестала вербувати російських в’язнів для участі у війні.

Про це він повідомив, відповідаючи на запитання журналістів. Слова цього російського воєнного злочинця наводить його прес-служба.

Набір ув’язнених у ПВК «Вагнера» повністю припинено. Перед тими, хто у нас зараз працює, усі зобов’язання виконуються, — заявив Пригожин.

Він не назвав причини, чому ПВК відмовилася вербувати ув’язнених.

ПВК «Вагнера» почала вербувати ув’язнених для участі у російському вторгненні в Україну влітку 2022 року. За оцінками влади США та Великої Британії на грудень-січень, ПВК змогла завербувати 40 тис. ув’язнених.

Голова фонду «Русь, що сидить» Ольга Романова говорила в січні, що ПВК «Вагнера» могла залучити до 50 тис. ув’язнених. Романова стверджувала, що на фронті залишилося близько 10 тис. людей, а решта загинула, зазнала поранень, зникла безвісти, дезертувала або потрапила в полон.

На початку лютого Ольга Романова повідомила, що у російських колоніях продовжують вербувати ув’язнених для участі у війні, але люди, які вели набір, говорили, що представляють міністерство оборони рф, а не ПВК Вагнера.

Юристи та правозахисники заявили «Агентству» у лютому, що російських в’язнів змушують вступати до лав ПВК «Вагнера», погрожуючи новими кримінальними справами.

«Медіазона» повідомляла, що наприкінці 2022 року співробітники ПВК «Вагнера» почали вдруге обходити колонії, в яких вже вербували ув’язнених, але цього разу охочих вирушити на війну виявилося у кілька разів менше.