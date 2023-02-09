Первые поставки серийных украинских САУ «Богдана» ожидаются в ближайшие месяцы

https://racurs.ua/n179734-pervye-postavki-seriynyh-ukrainskih-sau-bogdana-ojidautsya-v-blijayshie-mesyacy.html

Ракурс

Перші поставки серійних українських самохідних артилерійських установок (САУ) «Богдана» очікуються у найближчі місяці.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю «Українській правді».

Українська колісна САУ має калібр НАТО 155 мм.

У нас дуже важлива українська «Богдана». Вже я уклав перші контракти і вони [виробники] вже обіцяють перші поставки робити найближчими місяцями, — розповів Резніков про замовлення нових українських артилерійських систем.

Нагадаємо, що минулого місяця міністр оборони повідомив, що було профінансовано серійне виробництво вітчизняної артилерійської установки «Богдана». За його словами, це відбулося ще навесні 2022 року.

Тоді Резніков оприлюднив фотографію з новим шасі для серійних 155 мм колісних самохідних установок українського виробництва і підкреслив, що установка «Богдана» успішно пройшла випробування на полі бою.

«Богдана» — перша самохідна гаубиця у так званому «натівському» калібрі 155 мм, яка була розроблена фахівцями українського оборонно-промислового комплексу.

Розробку першої в Україні колісної 155 мм артилерійської системи 2С22 «Богдана» почали у 2016 році. Гармату встановили на шасі КрАЗ-63221 із броньованою кабіною.

Цю САУ вперше продемонстрували у липні 2018 року. Після проведення всіх необхідних державних випробувань та прийняття «Богдани» на озброєння очікувалося розгортання її серійного виробництва.

Наприкінці січня 2022 року, перед російським повномасштабним вторгненням, було повідомлено, що «Богдана» успішно пройшла попередні вогневі випробування здійснивши 450 пострілів на дальність 42 км. Надалі артилерійську установку використовують для ураження позицій російських окупантів в Україні.

Повідомлялося, що вона стріляла по окупантах, які десантувалися на острів Зміїний.

Планувалося, що на «Богдані» буде встановлено повноцінну цифрову систему керування вогнем та автомат заряджання.