САУ «Богдана» помогла освободить Змеиный от рашистов, фото: Сергей Пашинский

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Ракурс

Острів Зміїний, розташований у північно-західній частині Чорного моря, сьогодні, 30 червня, було звільнено від російських окупантів.

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Важливу роль у звільненні острова відіграла нова українська 155-мм самохідна гаубиця «Богдана». Про це у своєму Telgeram-каналі повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

В унікальній спецоперації зі звільнення острова «Зміїний» «Богдана» брала участь впродовж останніх десяти днів, повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук екс-нардеп Сергій Пашинський, голова Комітету з питань національної безпеки і оборони у парламенті попереднього скликання.

Саме «Богдана», разом з артилерією, яку надали нам західні партнери, та іншими видами озброєння, наносила удари по острову! Показала себе достойно, не гірше, ніж натівська артилерія! Знищила ворожий «Панцир» та інші зразки озброєння! — наголошує Пашинський.

За його словами, потреба у розробці такої гармати «натівського» калібру 155-мм, здатної надати нашим артилеристам перевагу в артилерійських системах, стала очевидною у 2014−2015 роках, після Іловайська та Дебальцевого.

Тоді, у ці начебто «гібриді» роки, наші західні партнери не поспішали озброювати Україну. Але для переваги в артилерійській дуелі нам були потрібні саме гаубиці натівського калібру 155 мм, які здатні бити по ворогу на дистанції до 42 км, знаходячись поза зоною ураження ворожої артилерії, — зазначає Пашинський.

Зазначається, що у 2018 році «Богдана» вперше пройшла парадом, а у 2019 році була готова до державних випробувань, проте надалі її впровадження на тривалий час загальмувалося.

Ситуація змінилася тільки в 2021, коли Валерій Залужний та Олексій Резніков очолили український сектор оборони, — зазначає Пашинський. — Вже восени 2021 року розпочались випробування «Богдани». І завершилися за 1,5 місяця до початку повномасштабного вторгнення.

За словами Пашинського, єдиний екземпляр «Богдани» вдалося евакуювати після перших вибухів 24 лютого та відправити на бойову роботу.

Сподіваюся, що звільнення Зміїного — це тільки початок золотої сторінки нашої «Богдани», — резюмує Пашинський. — Власна, українська, зброя — запорука нашої незалежності та суверенітету!

Нагадаємо, свою втечу зі Зміїного російські окупанти називають «жестом доброї волі».