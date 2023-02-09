В Киеве возле "Охматдета" перевернулась "скорая", в которую влетел джип

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Ракурс

Внаслідок ДТП біля лікарні «Охматдит» у Києві постраждало 6 людей, серед них є немовля.

Аварія сталася уранці 9 лютого на вулиці В’ячеслава Чорновола. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Києва з розслідування ДТП та лікарі, повідомила поліція столиці.

Попередньо відомо, що автомобіль швидкої, на якому були увімкнені звуковий та світловий спецсигнали, рухався по вулиці В’ячеслава Черновола зі сторони проспекту Повітрофлотського.

Швидка перевозила немовля до лікарні. В цей час з нею зіткнувся позашляховик «Гранд Черокі», внаслідок чого спецтранспорт перекинувся на бік.

Дитину для подальшої госпіталізації передано медикам.