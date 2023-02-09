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Ракурс
В Киеве возле "Охматдета" перевернулась "скорая", в которую влетел джип

В Киеве возле «Охматдета» перевернулась «скорая», в которую влетел джип (ФОТО)

9 фев 2023, 12:25
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Внаслідок ДТП біля лікарні «Охматдит» у Києві постраждало 6 людей, серед них є немовля.





Аварія сталася уранці 9 лютого на вулиці В’ячеслава Чорновола. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Києва з розслідування ДТП та лікарі, повідомила поліція столиці.

У Києві біля "Охматдиту" перекинулася "швидка", у яку влетів джип, фото - поліція Києва

Попередньо відомо, що автомобіль швидкої, на якому були увімкнені звуковий та світловий спецсигнали, рухався по вулиці В’ячеслава Черновола зі сторони проспекту Повітрофлотського.

У Києві біля "Охматдиту" перекинулася "швидка", у яку влетів джип, фото - поліція Києва

Швидка перевозила немовля до лікарні. В цей час з нею зіткнувся позашляховик «Гранд Черокі», внаслідок чого спецтранспорт перекинувся на бік.

Дитину для подальшої госпіталізації передано медикам.

Источник: Ракурс


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