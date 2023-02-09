Украинские бойцы впервые уничтожили российского "Терминатора"

https://racurs.ua/n179749-ukrainskie-boycy-vpervye-unichtojili-rossiyskogo-terminatora-foto.html

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Бійці Збройних сил України знищили російську БМПТ «Терминатор». Про це повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він опублікував й фото знищеного «Термінатора».

Гайдай також стверджує, що це та сама бойова машина, якою хизувались нещодавно російські пропагандисти в лісах під тимчасово окупованою Кремінною.

Нещодавно орки на своєму головному пропагандистському раша ТБ хизувалися бойовою машиною підтримки танків з гучною назвою «Термінатор». Стільки красивих слів про те, що машину майже неможливо знищити… майже На фото від луганських захисників саме той «Термінатор» з рашистського відео, саме та одиниця, яку так розхвалював пропагандист, — написав очільник Луганщини.

Гайдай опублікував три фото, на яких видно неушкоджену БМПТ «Термінатор» в об'єктиві камери БПЛА, момент після ураження і займання та вже охоплену полум’ям машину.

БМПТ «Термінатор» — багатоцільова захищена бойова гусенична машина вогневої підтримки. Бойова машина здатна протистояти легкоброньованим цілям, танкам, БМП та вертольотам. БМПТ озброєна двома гарматами калібру 30 мм, великокаліберним кулеметом, а також протитанковим комплексом «Атака-Т». Її екіпаж складається із п’яти осіб.

«Мілітарний» пише, що відомо про передачу лише 8 одиниць цього типу бронетехніки до складу 90-ої танкової дивізії. Це відбулося у 2020 році, а контракт на виробництво 12 одиниць з підприємством «Уралвагонзавод» підписали ще у 2017 році.