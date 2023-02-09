Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен — Ермак пообещал сообщить детали

https://racurs.ua/n179754-vopros-dalnoboynogo-orujiya-i-istrebiteley-dlya-ukrainy-reshen-ermak-poobeschal-soobschit-detali.html

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Андрій Єрмак, голова Офісу президента, заявив, що питання далекобійної зброї та винищувачів для України вже вирішене.

Він не надав будь-яких деталей цієї заяви, але пообіцяв оприлюднити їх згодом.

Питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішено, — написав у соцмережах Єрмак.

Він також запитав у росіян, «що у них з обличчям».

Єрмак разом з президентом України 8−9 лютого перебуває у Європі. Володимир Зеленський цими днями зустрівся з главами Великої Британії, Франції, Німеччини, учасниками саміту ЄС, виступив у Європарламенті.

Єрмак повідомив, що Зеленський у Європарламенті детально зупинився на санкціях проти Росатома. Україна їх ввела, далі — крок за ЄС. Він припустив, що «все буде ок».

У Телеграм голова ОП написав, що більшість глав країн ЄС підтримує антиросійські санкції, а також трибунал над російськими злочинцями.

Зеленський нагадав Віктору Орбану, що саме Україна захищає нафтопровід, яким Угорщина отримує нафтопродукти, — написав Єрмак.

Питання використання заморожених активів росіян в інтересах України також на порядку денному.