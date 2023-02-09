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Солдат рф жене - Не верь в «ахмат силу», эти интернет-войска не воюют

Солдат рф жене — Не верь в «ахмат силу», эти интернет-войска не воюют (ВИДЕО)

9 фев 2023, 18:58
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Розмову одного з російських військовослужбовців з дружиною оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Під час телефонного спілкування воєнний злочинець рф згадав про солдатів «ахмат — сила» — так званих кадирівців.





Тільки не вірте «ахмат сила». «Ахмат сила» не воює, це інтернет-війська, — каже солдат рф.

Він також похвалив тюремників з ПВК «Вагнера». Військовий рф визнав, що захисники України стоять до кінця.

Вони стоять до кінця, до останнього, з ними важко, — заявив окупант.

Дружині він сказав не вірити інформації про дезертирство українських воїнів, оскільки вони стоять на смерть.

Источник: Ракурс


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