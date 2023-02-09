Проспект и площадь Победы переименовали в Киеве, а также снесли Ватутина

https://racurs.ua/n179765-prospekt-i-ploschad-pobedy-pereimenovali-v-kieve-a-takje-snesli-vatutina.html

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Київрада на засіданні 9 лютого перейменувала 31 вулицю, провулок, проспект та бульвар, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Зокрема, в Києві перейменували та змінили низку назв:

проспект Перемоги став Берестейський;

площа Перемоги стала Галицька;

провулок Мічуріна — Болсуновський;

Брест-Литовське шосе — Берестейське шосе;

вулиця Петрівська — Вознесенський Яр.