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Ракурс
Проспект и площадь Победы переименовали в Киеве, а также снесли Ватутина

Проспект и площадь Победы переименовали в Киеве, а также снесли Ватутина

9 фев 2023, 19:20
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Київрада на засіданні 9 лютого перейменувала 31 вулицю, провулок, проспект та бульвар, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.





Зокрема, в Києві перейменували та змінили низку назв:

  • проспект Перемоги став Берестейський;

  • площа Перемоги стала Галицька;

  • провулок Мічуріна — Болсуновський;

  • Брест-Литовське шосе — Берестейське шосе;

  • вулиця Петрівська — Вознесенський Яр.

Отримавши законні підстави — рішення Міністерства культури — вчора у Києві демонтували пам’ятник радянському льотчику Чкалову. А сьогодні прибрали пам’ятник радянському воєначальнику Ватутіну. Очікує cтолиця і на рішення Мінкульту, яке дозволить прибрати і пам’ятник одному з військових ватажків більшовиків — Щорсу, на чому давно наполягають кияни, — повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Источник: Ракурс


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