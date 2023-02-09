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Проспект і площу Перемоги перейменували у Києві, а також знесли Ватутіна
Проспект і площу Перемоги перейменували у Києві, а також знесли Ватутінаhttps://racurs.ua/ua/n179765-prospekt-i-ploschu-peremogy-pereymenuvaly-u-kyievi-a-takoj-znesly-vatutina.htmlРакурс
Київрада на засіданні 9 лютого перейменувала 31 вулицю, провулок, проспект та бульвар, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Зокрема, в Києві перейменували та змінили низку назв:
проспект Перемоги став Берестейський;
площа Перемоги стала Галицька;
провулок Мічуріна — Болсуновський;
Брест-Литовське шосе — Берестейське шосе;
вулиця Петрівська — Вознесенський Яр.
Отримавши законні підстави — рішення Міністерства культури — вчора у Києві демонтували пам’ятник радянському льотчику Чкалову. А сьогодні прибрали пам’ятник радянському воєначальнику Ватутіну. Очікує cтолиця і на рішення Мінкульту, яке дозволить прибрати і пам’ятник одному з військових ватажків більшовиків — Щорсу, на чому давно наполягають кияни, — повідомив мер Києва Віталій Кличко.
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