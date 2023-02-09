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Число жертв взрыва в Киеве возросло до четырех

Число жертв взрыва в Киеве возросло до четырех (ФОТО)

9 фев 2023, 19:52
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Вибух у Києві забрав життя чотирьох осіб. Такими є оновлені дані про наслідки вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі столиці, які ввечері 9 лютого оприлюднила Київська міська державна адміністрація.





Четверо загиблих (всі чоловіки) та п’ятеро потерпілих (дві жінки та троє чоловіків) внаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі. Рятувальники продовжують працювати на місці, — повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Раніше КМДА повідомляла про те, що рятувальники дістали з-під завалів тіла трьох людей.

П’ятьох ушпиталили. Одна людина від госпіталізації відмовився. Усі мають ушкодження різного ступеня тяжкості, — вказали в КМДА.

Нагадаємо, вибух стався на території колишнього заводу в Дарницькому районі — в одноповерховому складському приміщенні. Відомо про руйнування будівлі та пожежу на площі 500 кв. м.

Источник: Ракурс


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