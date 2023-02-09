Операция «Баракуда» – штурм позиций вагнеровцев показали ВСУ

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Ракурс

Воїни батальйону К-2, який входить до складу 54-ї механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України, штурмували позиції вагнерівців на Сіверсько-Соледарському напрямку. Про це повідомляє прес-служба бригади.

Ворог знищений, декілька сотень метрів української землі звільнено! Так буде з кожним, хто прийде з війною на нашу землю! — констатують захисники України.

На відеозаписі видно, як діють піхотинці ЗСУ при близькому контакті з ворогом, а також роботу броньованої техніки прикриття.

Йдемо у наступ. Жорсткий бій. Сіверськ-Соледар… Операція «Баракуда» — лише верхівка айсбергу сотень великих та малих військових операцій, які для нашої спільної перемоги здійснюють Сили оборони України, — зазначають воїни.

Нагадаємо, 54-та механізована бригада — бригада Сухопутних військ України, що входить до складу оперативного командування «Схід». Бригада базується в Бахмуті і була сформована в 2014 році.