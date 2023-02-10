Защитники Бахмута рассказали об обороне города (КАРТА)

https://racurs.ua/n179779-zaschitniki-bahmuta-rasskazali-ob-oborone-goroda-karta.html

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Бійці 46 бригади Збройних сил України розповіли про ситуацію у Бахмуті та околицях 10 лютого.

Уночі тривали важкі бої на трасі Бахмут-Слов'янськ. ДРГ противника перетинали трасу в напрямку Оріхове-Василівка зі спробою зайти в тил нашим підрозділам. Їх знищили під час бою.

Запеклі бої йдуть у районі Парасковіївки і Червона гора. Противник тисне, але не ставить за мету оточення наших військ біля цих населених пунктів, а розширює плацдарм для охоплення через Залізнянське.

Завдання — вихід до нас у тил у напрямку Берховського водосховища. Ворог промацує нашу оборону між Іванівським і Ступками. Відзначено виходи військ противника до траси. У місті орки зупинені в районі Собачівка, Забахмутка, біля м’ясокомбінату, — пишуть у Телеграм бригади, яка захищає Бахмут.

На південному заході міста ворог докладає зусиль, намагаючись увійти в місто в напрямку Хромове з метою виходу до дороги на Часів Яр.

Росіяни намагаються оточити Бахмут з півночі та півдня, розповів в ефірі одного з українських телеканалів боєць білоруського добровольчого батальйону «Волат» Марк.

Сам Бахмут вони взяти не можуть. ПВК «Вагнера» змінили мобілізовані та десантники. Зараз у них тактика малих груп. Попереду йдуть залишки «Вагнера» та мобілізовані, виявляють наші вогневі точки, і вже десантники йдуть на штурм. Вони намагаються з півночі та півдня взяти місто в «кліщі». Але місто не взяли, поки що їм нічого не світить, — сказав Марк.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 10 лютого про Бахмут повідомляється тільки у контексті обстрілів, які завдали росіяни по українських містах: