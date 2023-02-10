«Укроборонпром» начал производство мин калибра 120 мм

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Ракурс

Державний концерн «Укроборонпром» повідомив про початок виробництва мін калібру 120 мм.

Днями укладено контракт з Міністерство оборони України на постачання цих засобів ураження, тож, вже незабаром їх отримають українські військові.

120-мм міни виготовляються за сучасними технологіями. Виробничі потужності розосереджені.

Цей боєприпас гарантовано уражає ворожу піхоту в радіусі від 25 м до 60 м, а розліт осколків може сягати 250 м. Крім цього, 120-мм міна здатна руйнувати інженерні споруди та легкоброньовану техніку.

Загалом 120-мм міномет здатен вражати цілі на відстані до 7 км, а сучасними боєприпасами — у понад 8 км.

120-мм міномет є одним з найбільш розповсюджених в Україні видів артилерійської зброї та активно використовується у бойових діях проти російських загарбників.

Раніше «Ракурс» писав, що Укроборонпром розпочав за кордоном серійне виробництво 82-мм мінометних пострілів. Якщо 82-мм міна виготовляється за удосконаленою фахівцями підприємств Укроборонпрому технологією, руками співробітників підприємств Концерну, але за межами України, то 120-мм міна є спільним із західними союзниками продуктом-засобом ураження.