Украинская ПВО рассказала о ночных ударах россиян и предупредила о новой атаке

https://racurs.ua/n179781-ukrainskaya-pvo-rasskazala-o-nochnyh-udarah-rossiyan-i-predupredila-o-novoy-atake.html

Ракурс

Сили та засоби Повітряних cил ЗСУ у ніч проти 10 лютого знищили п’ять крилатих ракет «Калібр» та п’ять шахедів.

Ворог застосував сім дронів-камікадзе «Shahed-136/131» зі східного узбережжя Азовського моря та шість крилатих ракет морського базування «Калібр» — із російського фрегата у Чорному морі.

Приблизно о 8.30 ранку 10 лютого російські військові здійснили пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Окрім пусків з літаків, є пуски ракет із морських носіїв «Калібрів», повідомляє голова Одеської РДА Юрій Крук.

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовують екстрені відключення світла, повідомили в ДТЕК.