Ракурсhttps://racurs.ua/
Українська ППО розповіла про нічні удари росіян та попередила про нову атаку
Українська ППО розповіла про нічні удари росіян та попередила про нову атакуhttps://racurs.ua/ua/n179781-ukrayinska-ppo-rozpovila-pro-nichni-udary-rosiyan-ta-poperedyla-pro-novu-ataku.htmlРакурс
Сили та засоби Повітряних cил ЗСУ у ніч проти 10 лютого знищили п’ять крилатих ракет «Калібр» та п’ять шахедів.
Ворог застосував сім дронів-камікадзе «Shahed-136/131» зі східного узбережжя Азовського моря та шість крилатих ракет морського базування «Калібр» — із російського фрегата у Чорному морі.
Приблизно о 8.30 ранку 10 лютого російські військові здійснили пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Окрім пусків з літаків, є пуски ракет із морських носіїв «Калібрів», повідомляє голова Одеської РДА Юрій Крук.
Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовують екстрені відключення світла, повідомили в ДТЕК.
Читайте також
.
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Як тобі служиться, з ким тобі дружиться, товаришу генерале Ліньков?
Росія має бути знищена в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні
Київський фронт: полковник застрелив підполковника з нагородної зброї в офісі «Укргазнафти»
Загрузка...