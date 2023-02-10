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Ракурс
Українська ППО розповіла про нічні удари росіян та попередила про нову атаку

Українська ППО розповіла про нічні удари росіян та попередила про нову атаку

10 лют 2023, 09:19
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Сили та засоби Повітряних cил ЗСУ у ніч проти 10 лютого знищили п’ять крилатих ракет «Калібр» та п’ять шахедів.





Ворог застосував сім дронів-камікадзе «Shahed-136/131» зі східного узбережжя Азовського моря та шість крилатих ракет морського базування «Калібр» — із російського фрегата у Чорному морі.

Приблизно о 8.30 ранку 10 лютого російські військові здійснили пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Окрім пусків з літаків, є пуски ракет із морських носіїв «Калібрів», повідомляє голова Одеської РДА Юрій Крук.

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовують екстрені відключення світла, повідомили в ДТЕК.

Джерело: Ракурс


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