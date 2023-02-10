Нічний удар "мопедами" і ракетами по Україні - що відомо

https://racurs.ua/ua/n179777-nichnyy-udar-mopedamy-i-raketamy-po-ukrayini-scho-vidomo.html

Ракурс

Російські воєнні злочинці влаштували у ніч проти 10 лютого нову атаку України. Агресор бив ракетами та запускав дрони-«шахеди».

Вночі армія рф протягом години нанесла 17 ракетних ударів по Запоріжжю.

Секретар міськради Анатолій Куртєв розповів, що це найбільша атака на місто з лютого 2022.

Росіяни атакували об‘єкти енергетичної інфраструктури в Запоріжжі. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Також повідомляється про 10 ударів по критичній інфраструктурі Харкова. У деяких районах перебої з електроенергією. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється. Утім, попри ранкову атаку ворога на критичну інфраструктуру Харкова, метро та електротранспорт в місті працюють.

Вночі на Дніпропетровщині збили всі запущені рф дрони-камікадзе, також один ворожий безпілотник знищили на межі Черкаської та Київської областей.

Згодом росіяни запустили на Дніпропетровщину й ракети. У Криворізькому районі є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Там серйозні руйнування. Поранений 46-річний працівник підприємства. Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

У Піщанській громаді області уламки ракети впали на дах двоповерхового будинку. Виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Люди цілі.

На Хмельниччині о 4.00 сталося влучання дрона-камікадзе в об'єкт критичної інфраструктури Шепетівського району. Пожежа ліквідована. Постраждалих нема.