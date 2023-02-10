Энергетики предупредили об аварийных отключениях после утренних ракетных атак

https://racurs.ua/n179786-energetiki-predupredili-ob-avariynyh-otklucheniyah-posle-utrennih-raketnyh-atak-est-popadaniya.html

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10 лютого росіяни влучили по декількох об'єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях.

В Укренерго порадили українцям приготуватися до аварійних відключень світла.

Триває 14 масована терористична ракетна атака на енергосистему України. Крім того, вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру дронами та ракетами, спрямовуючи їх на електростанції та об'єкти системи передачі. Для мінімізації можливих наслідків атаки та збереження енергосистеми «Укренерго» вживає необхідних превентивних заходів, застосовуються аварійні відключення, — йдеться в повідомленні.

Окупанти знову завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі Харкова — сьогодні можуть бути перебої зі світлом, заявив мер міста Ігор Терехов.