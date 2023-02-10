Местные власти и энергетики рассказали о последствиях ракетного нападения на Украину

https://racurs.ua/n179792-mestnye-vlasti-i-energetiki-rasskazali-o-posledstviyah-raketnogo-napadeniya-na-ukrainu.html

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Над Києвом ППО 10 лютого збила 10 ракет. Є пошкодження електромереж. Енергетики працюють над їх відновленням.

В Голосіївському районі уламки ракети пошкодили авто та дах будинку. Постраждалих немає, повідомив мер Кличко.

У периметрі Криворізького району збито чотири ворожі ракети. Мер міста Юрій Вілкул сказав, що «є падіння фрагментів на територію приватного сектору. Великих руйнувань немає, люди не постраждали».

Над Одещиною збили 13 крилатих ракет, заявив голова ОВА Максим Марченко.

У Дніпрі вимкнули усе вуличне освітлення та зупинили електротранспорт.

Завдяки роботі ППО у Львові прильотів не було, повідомив мер Андрій Садовий. У Золочівському районі ракета впала біля автобусної зупинки, але не зірвалась. Зараз на місці працюють надзвичайники.

У Хмельницькій громаді є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, повідомив керівник ОВА Гамалій. Попередньо, в області також сили ППО збили одну крилату ракету та один Shahed. Постраждалих немає.

Вісім поранених у Харківському районі. Двоє з них у важкому стані. Повідомив голова ОВА. Мер Харкова Ігор Терехов також повідомляв про удар по критичній інфраструктурі міста.

Дві російські ракети «Калібр» перетнули повітряний простір Молдови та Румунії. МЗС Молдови викликало російського посла. У Румунії заяву українського головнокомандувача Валерія Залужного про проліт «Калібрів» і над цією країною не підтвердили.

У шістьох областях України є влучання в об‘єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури, заявив міністр енергетики Галущенко.

Аварійні відключення відбуваються в багатьох регіонах. Найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.