"Слуги" предложили наказывать коллег за оперативные новости из Верховной Рады

https://racurs.ua/n179795-slugi-predlojili-nakazyvat-kolleg-za-operativnye-novosti-iz-verhovnoy-rady.html

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«Слуги народу» зареєстрували у Верховній Раді законопроект № 9005 про покарання народних депутатів за поширення інформації про пленарні засідання раніше, ніж через одну годину після їхнього закриття.

Депутатів хочуть карати за оперативні новини з Верховної Ради.

Співавторами ініціативи виступили понад 50 народних депутатів на чолі зі спікером Русланом Стефанчуком, першим віцеспікером Олександром Корнієнко та віце-спікером Оленою Кондратюк.

Ініціатива вносить зміни в закон «Про статус народного депутата» і передбачає, що під час дії воєнного стану в Україні народному депутату забороняється поширювати в будь-який спосіб інформацію про час, місце, перебіг і результати проведення засідання парламенту.

По суті забороняється публікація інформації про те, які законопроєкти прийняті, хто голосував і як, кого куди призначили й так далі.

Зробили законопроєкт для лікування синдрому гострого нетримання інформації у нардепів", — написала у фейсбуці «слуга народу» Мар’яна Безугла.

Якщо ж депутат порушить цю вимогу, Рада може позбавити його права брати участь у пленарних засіданнях строком до п’яти днів. За ці дні такому народному депутату не виплачується заробітна плата та не здійснюються виплати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень відповідно до закону.

Також такий депутат зобов’язаний буде покинути пленарне засідання, якщо це підтримає не менше ніж 1/3 його колег.

Від 24 лютого 2022 року засідання українського парламенту відбуваються в закритому режимі. Деякі депутати повідомляють про рішення парламенту в соціальних мережах. Найчастіше про рішення Ради повідомляють нардепи Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.