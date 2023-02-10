Хмельницкая АЭС, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n179808-energoblok-hmelnickoy-aes-ostanovilsya-iz-za-rossiyskih-raket-magate.html

Ракурс

Ракетний обстріл, здійснений росіянами сьогодні, 10 лютого, призвів до зупинки одного з енергоблоків Хмельницької АЕС.

Крім того, Рівненська та Південноукраїнська АЕС були змушені знизити виробництво електроенергії. Про це йдеться у сьогоднішньому звіті, опублікованому на сайті МАГАТЕ.

У звіті МАГАТЕ посилається на дані, отримані від українського ядерного регулятора — Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ).

Сьогодні український регулятор повідомив МАГАТЕ, що дві з трьох діючих АЕС — Рівненська та Південноукраїнська — як запобіжний захід знизили вихід електроенергії, через нестабільність електромережі внаслідок обстрілу також зупинився один із блоків Хмельницької АЕС, — зазначають у МАГАТЕ.

Зазначається, що цю інформацію також підтвердили члени місій МАГАТЕ, які перебувають на українських станціях. Вони також підтвердили, що всі системи ядерної безпеки на Хмельницькій АЕС працювали належним чином.

Крім того, зазначають у МАГАТЕ, ДІЯРУ повідомила, що дозволить відновити виробництво електроенергії на Запорізькій АЕС лише після повернення її під контроль України та відновлення безпечних умов праці. Наразі всі шість реакторів ЗАЕС перебувають у холодному або гарячому режимі зупинки.