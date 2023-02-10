Российские захватчики продолжают наносить удары по Украине

https://racurs.ua/n179805-tri-chetverti-moschnosti-tes-poteryala-ukraina-shmygal.html

Ракурс

В Україні через російські обстріли пошкоджені майже два десятки енергоблоків теплоелектростанцій.

З урахуванням також окупації частини об'єктів Україна втратила три чверті потужності ТЕС. Про це сьогодні, 10 лютого, під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Загалом через постійні атаки пошкодженими залишаються майже два десятки енергоблоків ТЕС. Якщо додати до цього факт окупації частини наших енергооб'єктів, то Україна тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС та 33% блочних теплоелектроцентралей, — зазначив прем'єр.

Крім того, кожна друга підстанція «Укренерго» була атакована за чотири місяці, додав Шмигаль.

Попри цей терор, абсолютна більшість українців залишаються з теплом, водою та світлом, — наголосив очільник уряду. — Ремонти йдуть, ресурсів для завершення зими достатньо, генератори надходять, а енергетичне обладнання від партнерів їде.

Україна вже витримала 123 дні російського енергетичного тероризму, зазначив прем'єр.