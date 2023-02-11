Уничтожение российской БМП бойцами СБУ попало на видео

Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео

https://racurs.ua/n179825-unichtojenie-rossiyskoy-bmp-boycami-sbu-popalo-na-video.html

Ракурс

Бійці Центру спецоперацій «А» СБУ знищили російську БМП на одному з найгарячіших напрямків.

Відповідне відео сьогодні, 11 лютого, опублікував прес-центр СБУ.

Під час нічного бойового вильоту спецпризначенці спалили ворожу техніку на одному з найгарячіших напрямків, — вказано в описі відео. — Працюємо далі до повної Перемоги.

На відео можна побачити, як ворожа техніка знищується шляхом прицільного скидання на неї вибухівки з дрона.

Нагадаємо, у січні прес-центр СБУ опублікував відео, яке показує знищення військовими контррозвідниками групи рашистів на східному фронті.