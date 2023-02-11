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Ракурс
Знищення російської бронетехніки, скріншот відео

Знищення російської БМП бійцями СБУ потрапило на відео

11 лют 2023, 14:54
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Бійці Центру спецоперацій «А» СБУ знищили російську БМП на одному з найгарячіших напрямків.





Відповідне відео сьогодні, 11 лютого, опублікував прес-центр СБУ.

Під час нічного бойового вильоту спецпризначенці спалили ворожу техніку на одному з найгарячіших напрямків, — вказано в описі відео. — Працюємо далі до повної Перемоги.

На відео можна побачити, як ворожа техніка знищується шляхом прицільного скидання на неї вибухівки з дрона.

Нагадаємо, у січні прес-центр СБУ опублікував відео, яке показує знищення військовими контррозвідниками групи рашистів на східному фронті.

Джерело: Ракурс


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