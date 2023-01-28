Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n179339-kontrrozvidnyky-sbu-likviduvaly-grupu-rashystiv-za-dopomogou-drona-video.html

Ракурс

Військові контррозвідники СБУ за допомогою ударних дронів знищили чотирьох росіян та поранили не менше трьох російських загарбників.

Відео, яке показує роботу дронів на східному фронті сьогодні 28 січня, опублікував прес-центр СБУ.

Також на відео показана, як під час бою контррозвідники СБУ допомогли евакуювати пораненого українського воїна.

Нагадаємо, українські військові з 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ нещодавно опублікували відео, на якому показано момент знищення за допомогою БПЛА та артилерії укріплення росіян в районі Кремінної на Луганщині.