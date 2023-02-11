ВСУ до сих пор контролируют Бахмут. Фото: Генштаб

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Місто Бахмут Донецької області як і раніше перебуває під контролем Збройних сил України.

Попри постійний тиск ворога, українські військові продовжують утримувати місто під контролем. На деяких ділянках фронту Силам оборони вдалося відновити раніше втрачені позиції і закріпитися там. Командування вживає заходів для стабілізації лінії фронту довкола Бахмута. Про це у розмові з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, повідомляється на його Telegram-каналі.

Ми обговорили перебіг бойових дій. Найбільш напружена ситуація сьогодні на Донецькому напрямку, тут противник здійснює щодня до 50 атак, — заявив головнокомандувач.

За словами Залужного, зараз запеклі бої також тривають і в районі Вугледара та Марʼїнки. На цих напрямках захисники надійно тримають оборону.

Український генерал наголосив, що запорука успіху на полі бою — ефективне вогневе ураження. Він повідомив Міллі, що для цього потрібна відповідна кількість озброєння та боєприпасів.

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли, що уночі 11 лютого тривали важкі бої на трасі Бахмут-Слов'янськ. Російські ДРГ перетинали трасу в напрямку Оріхове-Василівка зі спробою зайти в тил нашим підрозділам. Ворога знищили під час бою.

Запеклі бої також відбувалися у районі Парасковіївки та Червона гора. Там противник розширює плацдарм для охоплення підрозділів Сил оборони через Залізнянське.