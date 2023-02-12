россия не смогла подготовиться к эффективному наступлению — ISW

https://racurs.ua/n179840-rossiya-ne-smogla-podgotovitsya-k-effektivnomu-nastupleniu-isw.html

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На деяких ділянках фронту ЗСУ вдалося відновити раніше втрачені позиції і закріпитися там. Попри постійний тиск ворога, українські підрозділи продовжують утримувати під контролем Бахмут і вживають заходів для стабілізації лінії фронту довкола цього міста".

Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний: сказав 11 лютого у розмові з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

У щоденному бюлетені вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW) констатується, що як українські військові, так і Z-блогери скептично висловлюються про перспективи початку широкомасштабного наступу рф у Донецькій області за нинішнього стану російських збройних сил.

Віру в успіх наступу серед провоєнних блогерів підривають, серед іншого, тактичні невдачі росіян під Вугледаром. Усі свої висновки ISW будує на відкритих джерелах.

Про нездатність росіян до широкомасштабного наступу може свідчити також і відсутність просування на будь-яких інших напрямках, крім бахмутського, де втрати не виправдовують здобутків, вважають в ISW.

Російське командування, йдеться у бюлетені, невеликими групами розгортає найбільш елітні підрозділи у районі Бахмута, використовуючи тактику проникнення до міста. Це може забезпечити значний поступ російських військ, якщо українські сили вирішать відступити з Бахмута.

В ISW зазначають, що на попередніх етапах війни всі російські підрозділи стали небоєздатними і, швидше за все, їхній особовий склад було відновлено за рахунок мобілізованих. За оцінкою експертів, російські військові не змогли підготувати мобілізованих бійців до проведення ефективних наступальних операцій.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив 11 лютого, що росіяни вже почали свій «великий наступ», але у них з ним «великі проблеми».