Два месяца и в бой — Германия об обучении украинских военных на Leopard 2

https://racurs.ua/n179846-dva-mesyaca-i-v-boy-germaniya-ob-obuchenii-ukrainskih-voennyh-na-leopard-2.html

Ракурс

Бундесвер розпочне тренування українських екіпажів на танках Leopard 2 вже з наступного тижня.

Журналісти видання Spiegel повідомили, що за останні кілька днів перші групи українських військових з технікою прибули з Польщі до Німеччини.

Навчання проходитиме на полігоні Мюнстер у Нижній Саксонії, де вже проходять тренування українські підрозділи на БМП Marder.

Бундесвер планує своєрідний експрес-курс для українських військових. У виданні підкреслюють, що частина танкістів прибула на навчання прямо з передової в районі Бахмута.

За 6−8 тижнів екіпажі мають навчитися основам управління системою озброєння, а також відпрацювати взаємодію бойових танків Leopard 2 та БМП Marder.

За такий короткий термін можна навчитися лише основам керування, зазвичай навчання займає кілька років. Військові повернуться в Україну разом з технікою до кінця березня.

Нагадаємо, 25 січня уряд Німеччини погодив передачу 14 танків Leopard 2A6. Також Україна очікує на отримання танків Leopard 1. Перша партія цієї техніки має надійти до літа 2023 року.