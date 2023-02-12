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Столтенберг устал - осенью НАТО получит нового генсека
Столтенберг устал — осенью НАТО получит нового генсекаhttps://racurs.ua/n179853-stoltenberg-ustal-osenu-nato-poluchit-novogo-genseka.htmlРакурс
Речниця генсека НАТО Оана Лунгеску заявила, що Єнс Столтенберг хоче залишити свій пост восени цього року та не переобиратися на четвертий термін.
Нещодавно Politico писало, що Альянс через війну в Україні хоче продовжити мандат Столтенберга ще на рік. Він обіймає посаду генсека НАТО з 1 жовтня 2014 року.
Водночас високопоставлені дипломати повідомили виданню Welt am Sonntag, що 30 країн-членів НАТО досягли неофіційної домовленості щодо продовження терміну повноважень генсека Столтенберга до квітня 2024 року.
Мандат Столтенберга вже тричі продовжували, він перебуває на посаді майже дев’ять років.
Термін його повноважень закінчується 30 вересня, однак між 30 державами-членами нібито існує неофіційна домовленість про те, що Столтенберг має продовжувати обіймати свою посаду. Такий крок мав гарантувати стабільність військового альянсу під час війни в Україні.
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