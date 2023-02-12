Столтенберг втомився - восени НАТО отримає нового генсека

https://racurs.ua/ua/n179853-stoltenberg-vtomyvsya-voseny-nato-otrymaie-novogo-genseka.html

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Речниця генсека НАТО Оана Лунгеску заявила, що Єнс Столтенберг хоче залишити свій пост восени цього року та не переобиратися на четвертий термін.

Нещодавно Politico писало, що Альянс через війну в Україні хоче продовжити мандат Столтенберга ще на рік. Він обіймає посаду генсека НАТО з 1 жовтня 2014 року.

Водночас високопоставлені дипломати повідомили виданню Welt am Sonntag, що 30 країн-членів НАТО досягли неофіційної домовленості щодо продовження терміну повноважень генсека Столтенберга до квітня 2024 року.

Мандат Столтенберга вже тричі продовжували, він перебуває на посаді майже дев’ять років.