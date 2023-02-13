Над США снова сбили неопознанный объект - Пентагон объяснил, что происходит

https://racurs.ua/n179877-nad-ssha-snova-sbili-neopoznannyy-obekt-pentagon-obyasnil-chto-proishodit.html

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Міністерство оборони США повідомило деталі збиття чергового неопізнаного об'єкту в повітряному просторі, який «міг становити небезпеку для цивільної авіації».

За вказівкою президента Джо Байдена і на основі рекомендацій міністра оборони Ллойда Остіна та військового керівництва, літак F-16 випустив ракету AIM9x, щоб успішно збити повітряний об'єкт, що летів на висоті приблизно 20 тис. футів у повітряному просторі США над озером Гурон у штаті Мічиган. Його траєкторія і висота викликали занепокоєння, зокрема й через те, що він міг становити небезпеку для цивільної авіації, — вказали у Пентагоні.

В американському оборонному відомстві додали, що місце, вибране для збиття літального об'єкта, дало можливість уникнути «впливу на людей на землі», відтак «нема ознак того, що хтось із цивільних осіб постраждав».

За оцінками Пентагону, збитий об'єкт не становив військової загрози «для чогось на землі», проте був небезпечним для польотів і становив «загрозу через його потенційні можливості спостереження».

Нагадаємо, у неділю американські військові збили літальний об'єкт над озером Гурон. Раніше Пентагон повідомляв, що над територією США зафіксували пересування повітряної кулі з обладнанням для стеження — «запущеної, найбільш ймовірно, Китаєм». 4 лютого Пентагон заявив, що ще одна китайська повітряна куля-шпигун літала над Латинською Америкою. Того ж дня США збили аеростат.