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Ракурс
Правила выезда ребенка за границу во время войны напомнило МВД

Правила выезда ребенка за границу во время войны напомнило МВД

13 фев 2023, 11:58
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Правила виїзду дитини до 16 років за кордон під час війни нагадало Міністерство внутрішніх справ України. Там вказали, що виїхати за межі України дитина може у супроводі одного з батьків або повнолітньої особи, яка має відповідну завірену письмову заяву.





Виїзд дитини до 16 років за межі України під час війни відбувається у супроводі одного з батьків. А також повнолітніх брата чи сестри, інших родичів чи осіб, яких уповноважив один із батьків письмовою заявою. Така заява має бути завірена органами опіки та піклування, — йдеться в повідомленні МВС.

У відомстві зауважили, що при цьому виїзд дитини відбувається без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків. Для перетину кордону також має бути наявний паспорт громадянина України. За його відсутності — свідоцтво про народження дитини.

Нагадаємо, у лютому для українців, які перебувають у Польщі, стала доступною послуга оформлення першого паспорта у вигляді ID-картки з 14 років.

Источник: Ракурс


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