Правила виїзду дитини з України під час війни нагадало МВС

https://racurs.ua/ua/n179880-pravyla-vyyizdu-dytyny-za-kordon-pid-chas-viyny-nagadalo-mvs.html

Ракурс

Правила виїзду дитини до 16 років за кордон під час війни нагадало Міністерство внутрішніх справ України. Там вказали, що виїхати за межі України дитина може у супроводі одного з батьків або повнолітньої особи, яка має відповідну завірену письмову заяву.

Виїзд дитини до 16 років за межі України під час війни відбувається у супроводі одного з батьків. А також повнолітніх брата чи сестри, інших родичів чи осіб, яких уповноважив один із батьків письмовою заявою. Така заява має бути завірена органами опіки та піклування, — йдеться в повідомленні МВС.

У відомстві зауважили, що при цьому виїзд дитини відбувається без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків. Для перетину кордону також має бути наявний паспорт громадянина України. За його відсутності — свідоцтво про народження дитини.

Нагадаємо, у лютому для українців, які перебувають у Польщі, стала доступною послуга оформлення першого паспорта у вигляді ID-картки з 14 років.