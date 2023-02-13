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Ракурс
Названы три области, где сегодня не будут выключать свет

Названы три области, где сегодня не будут выключать свет

13 фев 2023, 09:10
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Компанія ДТЕК назвала три області України, які сьогодні, 13 лютого, впродовж дня будуть з електропостачанням.





«Укренерго» не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Однак у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно стабілізаційних графіків, — йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

Згодом ПрАТ «Закарпаттяобленерго» повідомило в Фейсбуці, що на території області споживати електроенергію у понеділок дозволено у звичному режимі, без економії.

Завтра, 13 лютого, день без обмежень: на Закарпатті впродовж цілої доби (з 0.00 до 24.00) відбудуться режимні заміри, метою яких є визначення фактичного навантаження (споживання) області. Врахуйте цей факт і плануйте свою діяльність з урахуванням цілодобового електропостачання, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що невелике обмеження електропостачання у суботу й неділю свідчить про професійність енергетиків, але це ще не вирішальна перемога на енергетичному фронті.

Источник: Ракурс


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