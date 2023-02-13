Россия укрепляет оборону в Запорожской области — разведка Британии

https://racurs.ua/n179883-rossiya-ukreplyaet-oboronu-v-zaporojskoy-oblasti-razvedka-britanii.html

Ракурс

Розвідка Великої Британії вказала, чому російська армія зміцнює оборону на Запоріжжі попри оперативний фокус на захопленні Донецької та Луганської областей. На думку представників британського міністерства оборони, для росіян є критично важливою утримання оборони у Запорізькій області.

Про це йдеться у щоденному огляді оборонного відомства Британії, оприлюдненому у Твіттер.

Станом на 7 лютого рф ще більше зміцнила оборонні укріплення в центральній частині Запорізької області, зокрема поблизу міста Тарасівка. Окрім цього, станом на 8 січня москва встановила оборонні укріплення між містами Василівка та Оріхів Запорізької області.

Незважаючи на те, що росія зосередила свої оперативні зусилля на центральній частині Донбасу, вона, як і раніше, занепокоєна захистом крайніх ділянок своєї розширеної лінії фронту, — йдеться в огляді.

Окупанти продовжували будувати оборонні укріплення у Запорізькій і Луганській областях та розгортати особовий склад.

Нагадаємо, лінія фронту рф в Україні становить приблизно 1 тис. 288 км, з них протяжність фронту в окупованій рф Запорізькій області сягає 192 км.

Значний прорив українських військ на Запоріжжі поставив би під сумнів життєздатність російського «сухопутного мосту», що з'єднує Ростовську область і Крим; успіх України в Луганську ще більше підірвав би проголошену рф військову мету — «звільнення» Донбасу", — вважає британська розвідка.

Там додали, що рішення про те, якій з цих загроз надати пріоритет у протидії, ймовірно, є однією з головних дилем для військового керівництва рф.